Milan-Roma, Zazzaroni ricorda Galeone nel destino di Allegri e Gasperini

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, racconta Milan-Roma 1-0 tra emozione e ricordo di Giovanni Galeone, il legame tra Allegri e Gasperini, gol vittoria di Pavlovic e grande prova di Maignan, sottolineando rimpianti e mentalità delle squadre

Redazione 3 novembre - 23:30

Ivan Zazzaroni dedica, inevitabilmente, il suo commento sul Corriere dello Sport uscito stamattina in edicola, al big match di San Siro tra Milan e Roma, terminato 1-0 in favore dei rossoneri. La partita, oltre che essere legata all'importanza relativa al campionato di calcio, ha avuto un'importanza speciale e assoluta per i due allenatori: Allegri e Gasperini.

Nella giornata di domenica, si è spento all'età di 84 anni Giovanni Galeone, famoso per i più giovani come il padre calcistico di Allegri, Gasperini e Marco Giampaolo, Zazzaroni lo definisce "innovatore, zonista convinto, poeta dell'allegria tattica e bulimico di emozioni". Ma per tutti era un grande uomo di calcio e una grande persona, soprattutto. Il giornalista del Corriere ci tiene a ricordarlo in questo modo, con un messaggio inviatogli nel mese di giugno dopo il loro ultimo contatto: "Ciao, Ivan, abbiamo svenduto il calcio italiano. Dove sono finiti i settori giovanili? E gli allenatori Vatta, Favini, Capello, Gasperini, Galeone, Reja che insegnano calcio ai ragazzi? Tristezza. Scusami. E pensare che la vera felicità la provi allenando i settori giovanili".