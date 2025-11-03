Nel primo tempo la Roma ha dominato per oltre quaranta minuti, arrivando undici volte alla conclusione. Ma è stato il Milan a trovare il vantaggio con Pavlovic, bravo a concretizzare un’azione nata da un’accelerazione di Leao e da un ribaltamento di fronte che ha colto impreparata la difesa giallorossa. Nella ripresa, il Milan ha creato sei chiare occasioni da gol senza riuscire a chiudere il match, rischiando il pareggio solo su rigore, parato da un intervento prodigioso di Maignan su Dybala.