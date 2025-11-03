Nel primo tempo la Roma ha dominato per oltre quaranta minuti, arrivando undici volte alla conclusione. Ma è stato il Milan a trovare il vantaggio con Pavlovic, bravo a concretizzare un’azione nata da un’accelerazione di Leao e da un ribaltamento di fronte che ha colto impreparata la difesa giallorossa. Nella ripresa, il Milan ha creato sei chiare occasioni da gol senza riuscire a chiudere il match, rischiando il pareggio solo su rigore, parato da un intervento prodigioso di Maignan su Dybala.
Alla fine, come scrive ancora Ravelli, "il Milan la vince grazie al suo fuoriclasse, Leao, alla vecchia maniera". Il portoghese, tanto discusso quanto decisivo, ha spaccato la partita con le accelerazioni che lo rendono unico, anche se continua a soffrire quando deve agire da centravanti puro. Nkunku, fermo ancora a zero gol in campionato, non ha dato il contributo atteso. C'è però un segnale positivo: Modric, con la solita classe e qualche sacrificio da "operaio", ha offerto una regia d’alta scuola, e con i rientri di Pulisic e Rabiot, Allegri potrà presto contare su nuove soluzioni.
