Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 3 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo è reduce da una vittoria in campionato di importanza capitale e vuole viversi al massimo anche questa settimana prima dell'ultima sosta Nazionali del 2025. Non mancano i temi di spunto e riflessione. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA