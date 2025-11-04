Leao è ben voluto dall'intero gruppo rossonero e il sentimento è reciproco. Giunto alla sua settima stagione in maglia rossonera, ormai il nativo di Almada è uno dei senatori del Diavolo. E in campo fa valere la sua leadership. Si mette al servizio della squadra e dell'allenatore, incoraggia i compagni in difficoltà e fa la differenza. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come Leao, con l'assist a Pavlovic in Milan-Roma, sia diventato uno dei tre attaccanti, insieme a Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ad aver sia segnato sia fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A.