Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Leao, nuovo leader del Milan e titolare fisso: è l’uomo chiave nella corsa Scudetto

ULTIME MILAN NEWS

Leao, nuovo leader del Milan e titolare fisso: è l’uomo chiave nella corsa Scudetto

Leao, nuovo leader del Milan e titolare fisso: è l'uomo chiave nella corsa Scudetto
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, si è ripreso il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri. Difficilmente lo lascerà viste le ultime prestazioni, positive, condite da gol e assist. Il numero 10 è stimato da tutti
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri rientrato a fine settembre in campo dopo un infortunio al soleo del polpaccio che lo aveva tenuto fuori per 40 giorni. Un paio di scampoli di gara un po' così contro Napoli e Juventus; poi, però, dopo la sosta per le Nazionali, con qualche allenamento in più nelle gambe, la sua condizione fisica è salita e ha cominciato a dare spettacolo.

Milan, 'magic moment' per Leao

—  

Doppietta contro la Fiorentina, gol contro il Pisa e, dopo la parentesi negativa di Bergamo contro l'Atalanta, partita in cui però ha giocato limitato da un'infiammazione all'anca, l'assist per il gol di Strahinja Pavlović che ha abbattuto la Roma. Al termine di quest'ultima gara, ha rivelato la 'rosea', ha trovato l'intero spogliatoio in piedi per applaudire lui e Mike Maignan, che si erano attardati sul prato di 'San Siro' per le interviste post-partita.

LEGGI ANCHE

Leao è ben voluto dall'intero gruppo rossonero e il sentimento è reciproco. Giunto alla sua settima stagione in maglia rossonera, ormai il nativo di Almada è uno dei senatori del Diavolo. E in campo fa valere la sua leadership. Si mette al servizio della squadra e dell'allenatore, incoraggia i compagni in difficoltà e fa la differenza. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come Leao, con l'assist a Pavlovic in Milan-Roma, sia diventato uno dei tre attaccanti, insieme a Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ad aver sia segnato sia fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A.

LEGGI ANCHE: Milan, individuato il difensore di esperienza per il mercato di gennaio: le ultime news >>>

I suoi numeri, fin qui, nonostante l'infortunio che lo ha frenato all'inizio della stagione, sono ottimi: 380' in campo, un gol ogni 126' e una giocata decisiva (gol o assist) ogni 95'. Dati superiori, fin qui, alle sue precedenti stagioni con il Diavolo. Leao si è ripreso il posto da titolare con il Milan e difficilmente lo mollerà più. D'altronde, se continua a giocare così, fornendo queste prestazioni, potrebbe rivelarsi davvero l'uomo in più nella volata Scudetto piuttosto affollata in quest'annata.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, gol per restare alla Juventus. Conte attacca...
Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti blinda Vlahovic: ‘Lui vuole...

© RIPRODUZIONE RISERVATA