Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, slitta l’assemblea degli azionisti: tutto rinviato a domani

ULTIME MILAN NEWS

Milan, slitta l’assemblea degli azionisti: tutto rinviato a domani

Milan, slitta l’assemblea degli azionisti: tutto rinviato a domani - immagine 1
Aggiornamenti importanti a casa Milan. Nella giornata di oggi doveva andare in scena l'assemblea degli azionisti, ma è stato spostato a domani
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano degli aggiornamenti importanti a casa Milan. Nella giornata di oggi doveva andare in scena l'assemblea degli azionisti del Milan ma il tutto è stato spostato a domani in seconda convocazione a causa di alcuni aspetti burocratici che hanno richiesto maggior tempo. Di conseguenza, ovviamente, è stato spostato anche il media briefing, previsto a margine dell'incontro.

Milan, slitta l'assemblea degli azionisti

—  

Nel frattempo, però, sono emersi dei dati molto importanti sullo stato attuale del club rossonero: il Milan è riuscito a registrare il terzo utile consecutivo in bilancio, un dato che conferma la crescita del club iniziata ormai diversi anni fa. Anche il fatturato sorride: record con 495 milioni di euro con un incremento del 10% rispetto alla scorsa annata, quella del 2023-2024.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: È un Milan da Scudetto? I motivi che fanno pensare di sì e quelli che fanno propendere per il no >>>

E' cresciuto, di conseguenza, anche il patrimonio netto del club, ora a 199 milioni, che testimonia come il Milan goda di 'ottima salute'. Grazia a questa stabilità economica raggiunta, il club rossonero non dovrebbe subire dei 'danni' dovuti alla mancata Champions League di quest'anno. L'aspetto, ovviamente, verrà considerato nel prossimo bilancio, ma non andrà a 'rovinare' l'equilibrio raggiunto.

 

Leggi anche
Milan, Letizia sugli infortuni di Pulisic e Rabiot: “Buttati 800mila euro per colpa delle...
Milan-Roma, Ordine sul trionfo del Diavolo: “Grande vittoria, non è stato corto muso. I...

© RIPRODUZIONE RISERVATA