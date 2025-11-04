Aggiornamenti importanti a casa Milan. Nella giornata di oggi doveva andare in scena l'assemblea degli azionisti, ma è stato spostato a domani

Arrivano degli aggiornamenti importanti a casa Milan. Nella giornata di oggi doveva andare in scena l'assemblea degli azionisti del Milan ma il tutto è stato spostato a domani in seconda convocazione a causa di alcuni aspetti burocratici che hanno richiesto maggior tempo. Di conseguenza, ovviamente, è stato spostato anche il media briefing, previsto a margine dell'incontro.