LEGGI ANCHE: È un Milan da Scudetto? I motivi che fanno pensare di sì e quelli che fanno propendere per il no >>>
E' cresciuto, di conseguenza, anche il patrimonio netto del club, ora a 199 milioni, che testimonia come il Milan goda di 'ottima salute'. Grazia a questa stabilità economica raggiunta, il club rossonero non dovrebbe subire dei 'danni' dovuti alla mancata Champions League di quest'anno. L'aspetto, ovviamente, verrà considerato nel prossimo bilancio, ma non andrà a 'rovinare' l'equilibrio raggiunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA