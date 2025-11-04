Marotta: 'Per lo scudetto ci sono tante squadre. Sul Milan dico che...'

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto indicando anche il Milan di Massimiliano Allegri come una delle candidate: ecco le parole del numero uno nerazzurro rilasciate in occasione dell'assemblea di Lega Serie A
La Lotta scudetto si fa sempre più elettrizzante. Con la vittoria del Milan nel big match contro la Roma sono quattro squadre in due punti: dietro al Napoli capolista a 22 punti ci sono i rossoneri, l'Inter e la Roma a 21. Nessuno dunque ha ancora preso il volo, anzi finora questo è uno dei campionati più equilibrati di sempre
Le parole di Marotta sul Milan
Sulla lotta scudetto si è soffermato Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter. Al termine dell'Assemblea di ieri della Lega Serie A il numero uno nerazzurro ha indicato indicato tra le squadre che stanno facendo bene in ottica Scudetto anche il Milan: "Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan di Allegri".