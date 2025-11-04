Marotta: 'Per lo scudetto ci sono tante squadre. Sul Milan dico che...'

La Lotta scudetto si fa sempre più elettrizzante. Con la vittoria del Milan nel big match contro la Roma sono quattro squadre in due punti: dietro al Napoli capolista a 22 punti ci sono i rossoneri, l'Inter e la Roma a 21. Nessuno dunque ha ancora preso il volo, anzi finora questo è uno dei campionati più equilibrati di sempre