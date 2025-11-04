Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 4 novembre 2025. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo sta disputando un'ottima stagione e sarà chiamato ad un'altra partita importante soltanto tra qualche giorno. I temi di campo, però, non sono gli unici a tenere banco in casa rossonera, nonché tenere alta la soglia di attenzione dei sostenitori milanisti. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA