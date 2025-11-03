Baresi torna a farsi sentire. Ecco il post social: “Viva la vita” | FOTO

"AC Milan annuncia che, dopo alcuni controlli medici di routine, al nostro vicepresidente onorario Franco Baresi è stata trovata una nodulazione polmonare. Si è deciso che la miglior cosa da fare fosse rimuoverla con un intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'operazione è andata bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo che ha raccomandato un ciclo consolidativo di immunoterapia. L'intero CDA, il management del club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, e tutti i calciatori e le calciatrici dell'AC Milan mandano a Franco i loro auguri di cuore per una pronta e completa guarigione. Capitano, siamo sempre con te!"