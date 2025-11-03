Baresi torna a farsi sentire. Ecco il post social: “Viva la vita” | FOTO

Franco Baresi ha postato delle foto su Instagram con un corto, ma significativo messaggio che fa ben sperare. Ecco il post della leggenda del Milan
"AC Milan annuncia che, dopo alcuni controlli medici di routine, al nostro vicepresidente onorario Franco Baresi è stata trovata una nodulazione polmonare. Si è deciso che la miglior cosa da fare fosse rimuoverla con un intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'operazione è andata bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo che ha raccomandato un ciclo consolidativo di immunoterapia. L'intero CDA, il management del club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, e tutti i calciatori e le calciatrici dell'AC Milan mandano a Franco i loro auguri di cuore per una pronta e completa guarigione. Capitano, siamo sempre con te!"
Questo il messaggio del Milan a inizio del mese di agosto. Mesi dopo torna a farsi sentire la leggenda del Milan con un semplice messaggio sui social.