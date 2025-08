Baresi operato a un polmone, il Milan: “Capitano, siamo tutti con te!”

Rispettando la privacy di Baresi, il Milan non ha accennato alla diagnosi ed è stata vicina al suo ex capitano fin dal primo momento, assicurandogli il supporto medico necessario.

Il messaggio di Baresi — All'interno del medesimo post, l'immagine riporta un messaggio scritto dallo stesso Baresi. Ecco le sue parole: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi".

A causa di questo percorso di cura, annunciato da ambo le parti, le uscite pubbliche di Baresi erano diminuite recentemente e diminuiranno sempre di più nel prossimo periodo.

La reazione dei tifosi del Milan — Nei pensieri di Franco il Milan ci sarà sempre. Ed è inevitabile per i due attori di una storia d'amore così bella e lunga, iniziata nel lontano 1974, l'anno in cui un giovanissimo Baresi entrò nel settore giovanile rossonero. Lo storico numero 6 - maglia ritirata quando abbandonò il calcio giocato (primo caso nella storia del calcio italiano) - militò solo nel Milan a livello di club. Con il Diavolo ha collezionato 719 presenze e 33 reti in 20 stagioni, dal 1978 al 1997. Di queste, ben 15 stagioni le ha trascorse con la fascia da capitano al braccio. L'altra importante esperienza è stata quella con la maglia della Nazionale, con cui vinse il Mondiale del 1982 e arrivò secondo al Mondiale del 1994. Due percorsi a dir poco straordinari, che gli sono valsi l'ingresso nella Hall of Fame sia del Milan sia del calcio italiano.

Una volta conclusa la carriera da calciatore, Baresi ha continuato a lavorare per il Milan. Un'unica parentesi lontano da Milano: l'esperienza da direttore sportivo al Fulham. Per la società è stato allenatore della Primavera (2002-2006) e della Berretti (2006-2008). Dal 2008 è diventato dirigente, ricoprendo diversi ruoli: prima all'interno del marketing e di Fondazione Milan, poi come brand ambassador (2017-2020) e vice presidente onorario (dal 2020), carica che possiede tutt'ora.

Per un uomo che è un pezzo di storia rossonera si è scatenato l'affetto di una moltitudine di tifosi e anche di personaggi di spicco. I canali social del Milan e il profilo Instagram del Capitano, infatti, sono stati intasati da messaggi di solidarietà. La nostra redazione si unisce all'affetto dei tifosi, augurando una pronta guarigione a Franco Baresi. Speriamo tutti di rivederlo presto allo stadio ad assistere a una partita del suo Milan.