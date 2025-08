Calciomercato, no dello Young Boys all'offerta del Milan per Athekame

"Il Milan preme per chiudere Zachary Athekame. Nelle ultime ore lo Young Boys ha rifiutato la prima proposta ufficiale da 7 milioni di euro per il terzino destro svizzero ma il club rossonero è pronto al rilancio in queste ore - ha spiegato Moretto in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' -. Trattativa avanzata tra le parti, il Milan conta di definire tutto entro metà settimana".