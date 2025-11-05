Pianeta Milan
Milan, oggi Assemblea degli Azionisti: bilancio in utile. Le considerazioni dell’APA

Nel pomeriggio (ore 16:00) avrà luogo, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti del Milan in videoconferenza. L'Associazione Piccoli Azionisti del club di Via Aldo Rossi, però, ha espresso qualche perplessità sulla gestione societaria
Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, si svolgerà oggi, mercoledì 5 novembre - in seconda convocazione - alle ore 16:00, con la modalità della videoconferenza su 'Zoom', l'Assemblea degli Azionisti del Milan. Sarà chiamata a ratificare il bilancio del club di Via Aldo Rossi che, al 30 giugno 2025, chiuderà con un utile di 2,9 milioni di euro. Si tratta del terzo bilancio 'in verde' consecutivo per il Milan.

Assemblea Azionisti Milan, qualche numero. L'APA non ci sta: il suo punto di vista

Questo è stato reso possibile, ha commentato il quotidiano torinese, anche grazie all'impatto che hanno avuto le cessioni di due giocatori. Cioè Pierre Kalulu a titolo definitivo alla Juventus (per 14,3 milioni di euro più bonus) e di Tijjani Reijnders al Manchester City (per 55 milioni di euro più ricchi bonus, per una corposa plusvalenza). L'Assemblea degli Azionisti del Milan si svolgerà nel pomeriggio perché, in mattinata, Milan e Inter firmeranno il rogito per l'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti.

All'Assemblea interverranno, secondo 'Tuttosport', il Presidente Paolo Scaroni e il Chief Financial OfficerStefano Cocirio. Intanto, però, l'APA, ovvero l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Milan, ha avanzato alcune considerazioni. Per l'APA, il Milan continua a dipendere troppo dalle cessioni dei calciatori e dalle plusvalenze generate per finanziare la gestione del club. Questo approccio viene definito come rischioso e in contrasto con la competitività sportiva. Anche se la società ha fatto presente di essersi impegnata per 250 milioni di euro nelle ultime sessioni di calciomercato.

