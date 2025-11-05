Assemblea Azionisti Milan, qualche numero. L'APA non ci sta: il suo punto di vista

Questo è stato reso possibile, ha commentato il quotidiano torinese, anche grazie all'impatto che hanno avuto le cessioni di due giocatori. Cioè Pierre Kalulu a titolo definitivo alla Juventus (per 14,3 milioni di euro più bonus) e di Tijjani Reijnders al Manchester City (per 55 milioni di euro più ricchi bonus, per una corposa plusvalenza). L'Assemblea degli Azionisti del Milan si svolgerà nel pomeriggio perché, in mattinata, Milan e Inter firmeranno il rogito per l'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti.