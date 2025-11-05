LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, individuato l'attaccante per gennaio. Se salta, ecco l'alternativa >>>
All'Assemblea interverranno, secondo 'Tuttosport', il Presidente Paolo Scaroni e il Chief Financial OfficerStefano Cocirio. Intanto, però, l'APA, ovvero l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Milan, ha avanzato alcune considerazioni. Per l'APA, il Milan continua a dipendere troppo dalle cessioni dei calciatori e dalle plusvalenze generate per finanziare la gestione del club. Questo approccio viene definito come rischioso e in contrasto con la competitività sportiva. Anche se la società ha fatto presente di essersi impegnata per 250 milioni di euro nelle ultime sessioni di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA