Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, oggi il rogito. Primo passo verso il futuro

Sarà oggi, mercoledì 5 novembre 2025, il rogito per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter. Rispettate le tempistiche limite previste (10 novembre). Si tratta del primo passo verso il nuovo impianto sportivo...
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sarà oggi - tra mattino e pomeriggio - il rogito per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club della città, Milan e Inter. Lo stadio più famoso d'Italia, dunque, sta per cambiare proprietà dopo 90 anni.

Stadio San Siro a Milan e Inter, giornata cruciale!

Come ricordato dalla 'rosea', infatti, il Comune di Milano lo acquistò nel 1935 e, da allora, lo ha gestito. Tra ampliamenti, evoluzioni strutturali e affitti a Milan e Inter. Come noto, rossoneri e nerazzurri hanno la necessità di acquisire San Siro entro questo lunedì.

Il 10 novembre, infatti, se lo stadio fosse ancora del Comune, quindi di proprietà pubblica, scatterebbe il vincolo architettonico della Soprintendenza sul secondo anello dell'impianto. Ciò renderebbe dunque impossibile la demolizione dello stadio. E farebbe saltare in aria il progetto di nuovo stadio condiviso da 71.500 posti per Milan e Inter in zona San Siro, che prevede il quasi totale abbattimento del 'Meazza'.

Milan e Inter, per l'acquisto di San Siro e delle aree, otterranno un prestito di 100 milioni di euro dalle banche e verseranno la prima rata (73 milioni di euro sui 175 totali previsti, dati dalla valutazione complessiva dell'Agenzia delle Entrate per l'operazione al netto di un contributo-sconto promesso da Palazzo Marino) al Comune.

