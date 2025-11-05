Sarà oggi, mercoledì 5 novembre 2025, il rogito per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter. Rispettate le tempistiche limite previste (10 novembre). Si tratta del primo passo verso il nuovo impianto sportivo...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sarà oggi - tra mattino e pomeriggio - il rogito per la cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club della città, Milan e Inter . Lo stadio più famoso d' Italia , dunque, sta per cambiare proprietà dopo 90 anni .

Stadio San Siro a Milan e Inter, giornata cruciale!

Come ricordato dalla 'rosea', infatti, il Comune di Milano lo acquistò nel 1935 e, da allora, lo ha gestito. Tra ampliamenti, evoluzioni strutturali e affitti a Milan e Inter. Come noto, rossoneri e nerazzurri hanno la necessità di acquisire San Siro entro questo lunedì.