Niente Nazionale anche per Giménez: neanche il 'Bebote' figura tra i pre-convocati del Messico del Commissario Tecnico Javier Aguirre. L'ex Feyenoord, però, così come annunciato sui propri canali social ufficiali in nottata, si fermerà per curarsi dall'infortunio alla caviglia che lo sta tormentando da tempo: sarà indisponibile a Parma e tornerà dopo la sosta.