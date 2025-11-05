Pianeta Milan
Milan, niente Nazionale per Pulisic e Giménez: la situazione dei due attaccanti
Christian Pulisic e Santiago Giménez, attaccanti rossoneri, salteranno questa tornata di convocazioni con le rispettive selezioni Nazionali. Ecco le ultime news sullo statunitense classe 1998 e sul messicano classe 2001 in vista di Parma-Milan
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Christian Pulisic e Santiago Giménez, attaccanti del Milan reduci da infortuni di vario tipo, in vista della trasferta di campionato di sabato 8 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini' di Parma.

Milan, niente U.S.A. per Pulisic. Giménez si ferma

Pulisic, che tra oggi e domani tornerà a lavorare in gruppo, non figura tra i pre-convocati di Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico degli U.S.A., per le due amichevoli internazionali in programma contro Paraguay (15 novembre) e Uruguay (19 novembre).

'Capitan America', che già per Parma-Milan spera di poter riprendere il suo posto da titolare sul terreno di gioco, resterà, così, a Milanello durante la sosta Nazionali. Potrà, quindi, prepararsi al meglio per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, ovviamente a 'San Siro'.

Niente Nazionale anche per Giménez: neanche il 'Bebote' figura tra i pre-convocati del Messico del Commissario Tecnico Javier Aguirre. L'ex Feyenoord, però, così come annunciato sui propri canali social ufficiali in nottata, si fermerà per curarsi dall'infortunio alla caviglia che lo sta tormentando da tempo: sarà indisponibile a Parma e tornerà dopo la sosta.

