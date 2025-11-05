'Capitan America', che già per Parma-Milan spera di poter riprendere il suo posto da titolare sul terreno di gioco, resterà, così, a Milanello durante la sosta Nazionali. Potrà, quindi, prepararsi al meglio per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, ovviamente a 'San Siro'.
LEGGI ANCHE: Milan, niente rinnovo per Maignan? I potenziali sostituti sul taccuino dei dirigenti rossoneri >>>
Niente Nazionale anche per Giménez: neanche il 'Bebote' figura tra i pre-convocati del Messico del Commissario Tecnico Javier Aguirre. L'ex Feyenoord, però, così come annunciato sui propri canali social ufficiali in nottata, si fermerà per curarsi dall'infortunio alla caviglia che lo sta tormentando da tempo: sarà indisponibile a Parma e tornerà dopo la sosta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA