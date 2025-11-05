Pareggio, 0-0, anche per il Napoli al 'Maradona' contro l'Eintracht Francoforte: 'mal d'Europa' per la squadra di Antonio Conte. Stasera, alle ore 21:00, in campo Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta per completare il programma delle squadre italiane.
Ardian Ismajli, difensore del Torino, entra già in 'modalità derby della Mole', in calendario nel weekend, spiegando di aver rifiutato il trasferimento alla Juve quando giocava nell'Empoli. Sotto la testata, invece, ecco l'esito del Golden Boy 2025: vince Désiré Doué (PSG), e, per gli italiani, premio di categoria a Francesco Pio Esposito (Inter).
