Prima pagina Tuttosport: “Juve, ma chi hai comprato? Che flop i nuovi acquisti. In Champions ora è dura”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un interrogativo: "Juve, ma chi hai comprato?", in riferimento ai nuovi acquisti dei bianconeri che, invece di garantire il salto di qualità alla squadra, continuano a deludere. All'Allianz Stadium, nella quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, è soltanto 1-1 contro lo Sporting Lisbona grazie a un gol di Dušan Vlahović.

Pareggio, 0-0, anche per il Napoli al 'Maradona' contro l'Eintracht Francoforte: 'mal d'Europa' per la squadra di Antonio Conte. Stasera, alle ore 21:00, in campo Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta per completare il programma delle squadre italiane.

Ardian Ismajli, difensore del Torino, entra già in 'modalità derby della Mole', in calendario nel weekend, spiegando di aver rifiutato il trasferimento alla Juve quando giocava nell'Empoli. Sotto la testata, invece, ecco l'esito del Golden Boy 2025: vince Désiré Doué (PSG), e, per gli italiani, premio di categoria a Francesco Pio Esposito (Inter).

