EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Champions, due pari e un gol. Juventus, solo Vlahovic'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei due pareggi interni delle squadre italiane nel martedì della quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. All'Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti non va oltre l'1-1 contro lo Sporting Lisbona: non basta il gol di Dušan Vlahović per vincere. Al 'Maradona', 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte, con Antonio Conte che si è lamentato del catenaccio operato dai tedeschi.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 5 novembre 2025

Sotto la testata, la presentazione delle partite di oggi, entrambe in programma alle ore 21:00. Si tratta di Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta. I nerazzurri di Cristian Chivu si augurano di ritrovare il miglior Lautaro Martínez ("Deve sorridere di più", il consiglio del tecnico), mentre, al 'Vélodrome', un bel derby per il bresciano Roberto De Zerbi, allenatore dell'OM, contro l'Atalanta di Ivan Jurić. Chiosa con una chicca sul monte ingaggi: la Fiorentina, ultima in classifica in Serie A, ha il 7° monte ingaggi del campionato.

