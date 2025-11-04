Milan, Masala avverte: 'Gimenez e Nkunku devono svegliarsi, altrimenti ...'

LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?
Come scrive Masala, i tre punti nello scontro diretto con la Roma di Gasperini aggiungono entusiasmo prezioso e da sfruttare nelle prossime sfide. "Max si affida all'esperto Modric, pian piano comincia a ottenere le risposte esatte da Leao", così il giornalista sintetizza due dei tanti protagonisti del Milan targato Allegri. Infine, si sottolinea anche il vantaggio, quasi paradossale per una squadra come il Milan, di non avere le coppe in mezzo alla settimana, che portano via energie preziose per il campionato. Però, il tecnico livornese se vuole rimanere là in alto deve trovare maggiori risposte dagli attaccanti di ruolo: "Se Gimenez e Nkunku non si sveglieranno, per il Diavolo sarà dura".
© RIPRODUZIONE RISERVATA