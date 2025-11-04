Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Masala: “Allegri per rimanere in alto avrà bisogno molto di più da Gimenez e Nkunku”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Masala: “Allegri per rimanere in alto avrà bisogno molto di più da Gimenez e Nkunku”

Milan, Masala avverte: 'Gimenez e Nkunku devono svegliarsi, altrimenti ...'
Andrea Masala, nel suo commento sulla Gazzetta, evidenzia lo scenario mai visto prima in vetta alla classifica: quattro squadre in un punto. Il Milan è li dopo la vittoria con la Roma, ma se vuole rimanerci ha bisogno di più da Gimenez e Nkunku
Redazione

Il giornalista Andrea Masala dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina, alla 'mischia' nelle posizioni più alte della classifica. L'ultimo turno di Serie A ci ha messo davanti a uno scenario che, nell'era dei tre punti a vittoria, non si è mai visto: le prime quattro squadre del campionato sono tutte racchiuse in un punto solo. Primo, da solo, è il Napoli di Antonio Conte, fermato sabato pomeriggio in casa dal non più sorprendente Como di Fabregas. Il trio delle inseguitrici a pari punti è composto da Inter, Roma e Milan. L'Inter di Chivu arriva dalla vittoria, sporca ma preziosa, con il Verona arrivata nei minuti finali.

Milan, l'opinione di Masala sulla Gazzetta

—  

Milan e Roma, invece, si sono incontrate domenica sera a San Siro, con i rossoneri di Max Allegri usciti vincitori dal big match di giornata. La sfida del Meazza comincia con i giallorossi molto aggressivi nel primo tempo e un Milan bravo a difendersi e a far male alla prima occasione buona: cavalcata vincente di Leao conclusa con l'assist per Pavlovic, sempre più leader del Diavolo. Nel secondo tempo, si registra una prima fase dove il Milan poteva raddoppiare in diverse occasioni e la grande parata di Mike Maignan che torna "Magic" grazie al rigore negato a Paulo Dybala. Nel finale nessuna occasione per i giallorossi, con il Diavolo capace a chiudersi per evitare qualsiasi pericolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?

Come scrive Masala, i tre punti nello scontro diretto con la Roma di Gasperini aggiungono entusiasmo prezioso e da sfruttare nelle prossime sfide. "Max si affida all'esperto Modric, pian piano comincia a ottenere le risposte esatte da Leao", così il giornalista sintetizza due dei tanti protagonisti del Milan targato Allegri. Infine, si sottolinea anche il vantaggio, quasi paradossale per una squadra come il Milan, di non avere le coppe in mezzo alla settimana, che portano via energie preziose per il campionato. Però, il tecnico livornese se vuole rimanere là in alto deve trovare maggiori risposte dagli attaccanti di ruolo: "Se Gimenez e Nkunku non si sveglieranno, per il Diavolo sarà dura".

Leggi anche
Vola il Milan di Allegri, Leao è il suo leader in campo. Spiragli per il rinnovo di Maignan
Il Milan di Allegri corre veloce: ad un passo dalla vetta con tanti scontri diretti già giocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA