Milan, Masala avverte: 'Gimenez e Nkunku devono svegliarsi, altrimenti ...'

Andrea Masala, nel suo commento sulla Gazzetta, evidenzia lo scenario mai visto prima in vetta alla classifica: quattro squadre in un punto. Il Milan è li dopo la vittoria con la Roma, ma se vuole rimanerci ha bisogno di più da Gimenez e Nkunku

Redazione 4 novembre - 22:40

Il giornalista Andrea Masala dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina, alla 'mischia' nelle posizioni più alte della classifica. L'ultimo turno di Serie A ci ha messo davanti a uno scenario che, nell'era dei tre punti a vittoria, non si è mai visto: le prime quattro squadre del campionato sono tutte racchiuse in un punto solo. Primo, da solo, è il Napoli di Antonio Conte, fermato sabato pomeriggio in casa dal non più sorprendente Como di Fabregas. Il trio delle inseguitrici a pari punti è composto da Inter, Roma e Milan. L'Inter di Chivu arriva dalla vittoria, sporca ma preziosa, con il Verona arrivata nei minuti finali.