Solo tre punti in quattro partite per la Juve nella competizione. Appena poco più sopra (4 in 4) il Napoli di Antonio Conte, che non va oltre lo 0-0 interno contro l'Eintracht Francoforte. Occasioni per Rasmus Højlund, Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa, ma nulla da fare. Stasera, alle ore 21:00, per la Champions spazio a Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta.
Torniamo, poi, ai temi della Serie A. Il Genoa, esonerato Patrick Vieira, medita di tenere in panchina Domenico Criscito mentre la Fiorentina, ufficializzato il divorzio da Stefano Pioli, affida temporaneamente la squadra a Daniele Galloppa e medita sulla scelta del nuovo tecnico. Che non sarà più Roberto D'Aversa.
