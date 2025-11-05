Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Effetto Spalletti, la Juve gioca. Schemi e qualità, ma è 1-1'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'1-1 interno della Juventus di Luciano Spalletti contro lo Sporting Lisbona nella quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Crescono i bianconeri, che propongono gioco, schemi e qualità: il gol di Dušan Vlahović rimedia l'iniziale svantaggio, ma non basta per i tre punti.

Solo tre punti in quattro partite per la Juve nella competizione. Appena poco più sopra (4 in 4) il Napoli di Antonio Conte, che non va oltre lo 0-0 interno contro l'Eintracht Francoforte. Occasioni per Rasmus Højlund, Scott McTominay e André-Frank Zambo Anguissa, ma nulla da fare. Stasera, alle ore 21:00, per la Champions spazio a Inter-Kairat Almaty e Olympique Marsiglia-Atalanta.

Torniamo, poi, ai temi della Serie A. Il Genoa, esonerato Patrick Vieira, medita di tenere in panchina Domenico Criscito mentre la Fiorentina, ufficializzato il divorzio da Stefano Pioli, affida temporaneamente la squadra a Daniele Galloppa e medita sulla scelta del nuovo tecnico. Che non sarà più Roberto D'Aversa.

