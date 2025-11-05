Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sta recuperando dalla lesione al soleo del polpaccio sinistro che gli ha fatto saltare quattro partite con il Diavolo. Ma la Francia vorrebbe convocarlo per i prossimi due impegni. Il punto della situazione
Mentre Christian Pulisic e Santiago Giménez salteranno gli impegni con la propria Nazionale, il centrocampista Adrien Rabiot è stato inserito da Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, nell'elenco dei pre-convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali che i 'Bleus' giocheranno contro Ucraina (in casa giovedì 13 novembre) e Azerbaigian (in trasferta domenica 18 novembre).
Milan, Rabiot vorrebbe rientrare a Parma. Ma ...
Il Milan, ovviamente, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, preferirebbe che il giocatore restasse in Italia per smaltire senza rischi la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, per giunta rimediata proprio ad ottobre in Nazionale, che ha impedito a Rabiot di esserci nelle partite di campionato dei rossoneri contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma. Rabiot, segnalato in veloce recupero, spinge per tornare in campo con il Diavolo subito, già nella trasferta di Parma di sabato 8 novembre.