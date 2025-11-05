Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sta recuperando dalla lesione al soleo del polpaccio sinistro che gli ha fatto saltare quattro partite con il Diavolo. Ma la Francia vorrebbe convocarlo per i prossimi due impegni. Il punto della situazione

Mentre Christian Pulisic e Santiago Giménez salteranno gli impegni con la propria Nazionale, il centrocampista Adrien Rabiot è stato inserito da Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, nell'elenco dei pre-convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali che i 'Bleus' giocheranno contro Ucraina (in casa giovedì 13 novembre) e Azerbaigian (in trasferta domenica 18 novembre).