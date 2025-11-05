Il Diavolo segue da tempo l'argentino. Fari puntati anche su Dovbyk

Tra i profili monitorati dal Milan, per il quotidiano romano, c'è quello di Joaquín Panichelli. Classe 2002, l'argentino ex di River Plate, Deportivo Alavés e Mirandés, in questa stagione, sta facendo faville in Francia con lo Strasburgo: già 10 gol in 14 partite tra Ligue 1 e Conference League per lui.