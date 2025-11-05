Pianeta Milan
Il Milan - deluso finora dal rendimento stagionale di Santiago Giménez e Christopher Nkunku - si guarda intorno e, in vista del calciomercato di gennaio, pensa già ad un nuovo attaccante per Massimiliano Allegri. Il punto della situazione
Il Milan è secondo in classifica, a quota 21 punti, insieme a Inter e Roma e ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli capolista della Serie A eppure il club rossonero dovrebbe intervenire nel calciomercato di gennaio per perfezionare l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri nella seconda parte di questa stagione.

Nonostante, infatti, gli oltre 70 milioni di euro (più bonus) sborsati per prelevare Santiago Giménez dal Feyenoord e Christopher Nkunku dal Chelsea nelle ultime due sessioni di calciomercato, il Milan non è riuscito a risolvere il problema del gol del suo centravanti.

Dunque, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, se in attacco per il Milan le cose dovessero continuare ad andare così, a gennaio il club di Via Aldo Rossi ricorrerebbe al calciomercato per ovviare al fallimento dei flop Giménez e Nkunku con un nuovo innesto.

Tra i profili monitorati dal Milan, per il quotidiano romano, c'è quello di Joaquín Panichelli. Classe 2002, l'argentino ex di River Plate, Deportivo Alavés e Mirandés, in questa stagione, sta facendo faville in Francia con lo Strasburgo: già 10 gol in 14 partite tra Ligue 1 e Conference League per lui.

Il Milan lo segue da tempo, convinto di come Panichelli abbia ancora margini di miglioramento. Per il 'CorSport', però, non è l’unico profilo sul taccuino di Igli Tare e Geoffrey Moncada. Per esempio Artem Dovbyk della Roma, per il quale la scorsa estate i rossoneri avevano provato ad imbastire una trattativa di scambio con Giménez, continua ad essere un nome valido.

