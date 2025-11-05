Dunque, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, se in attacco per il Milan le cose dovessero continuare ad andare così, a gennaio il club di Via Aldo Rossi ricorrerebbe al calciomercato per ovviare al fallimento dei flop Giménez e Nkunku con un nuovo innesto.
Il Diavolo segue da tempo l'argentino. Fari puntati anche su Dovbyk—
Tra i profili monitorati dal Milan, per il quotidiano romano, c'è quello di Joaquín Panichelli. Classe 2002, l'argentino ex di River Plate, Deportivo Alavés e Mirandés, in questa stagione, sta facendo faville in Francia con lo Strasburgo: già 10 gol in 14 partite tra Ligue 1 e Conference League per lui.
Il Milan lo segue da tempo, convinto di come Panichelli abbia ancora margini di miglioramento. Per il 'CorSport', però, non è l’unico profilo sul taccuino di Igli Tare e Geoffrey Moncada. Per esempio Artem Dovbyk della Roma, per il quale la scorsa estate i rossoneri avevano provato ad imbastire una trattativa di scambio con Giménez, continua ad essere un nome valido.
