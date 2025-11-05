Milan, Pasotto esalta le prestazioni di Pavlovic: 'Allegri se lo gode'

Strahinja Pavlovic cresce e convince nel Milan di Allegri. Come evidenziato da Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico lo considera un giocatore "da immaginare fra due o tre anni", ma già oggi decisivo e in piena maturazione

Strahinja Pavlovic continua a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel Milan di Massimiliano Allegri . Il difensore serbo, arrivato due estati fa tra qualche dubbio, sta rispondendo sul campo con prestazioni solide e decisive. Il suo gol contro una diretta concorrente per la zona Champions ha consegnato ai rossoneri tre punti di peso, proprio nel momento in cui la squadra sembrava aver rallentato la corsa dopo tre pareggi nelle ultime quattro gare.

Allegri, come riportato da Marco Pasotto su La Gazzetta dello Sport, ha parlato di un giocatore "da immaginare fra due o tre anni", sottolineando come Pavlovic sia ancora in fase di maturazione ma già in grado di incidere nel presente. A 24 anni, infatti, il centrale serbo sta mostrando progressi evidenti non solo sul piano difensivo, ma anche in termini di personalità e contributo offensivo: due reti in campionato, con un senso della posizione e del tempo d'inserimento sempre più raffinato.