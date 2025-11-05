Pianeta Milan
Mercato Milan, in due vicino al rinnovo: tutti i dettagli. Attenzione, però, ad altri due top in scadenza

Milan, il punto sul rinnovo del contratto per quattro giocatori: la situazione attuale
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di quattro giocatori importanti. Si tratta di Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Mike Maignan
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers, Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Mike Maignan. Nelle prossime settimane i rossoneri cercheranno di chiudere almeno per i primi due.

Saelemaekers, un intoccabile per il tecnico Massimiliano Allegri, è in cima alla lista. Attualmente è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, ma il Milan sta lavorando con il suo entourage per estendere l'accordo almeno di un paio di anni. Magari con un'opzione per una stagione ancora.

Ovviamente, con ritocco dello stipendio verso l'alto. Contatti già avvenuti tra le parti, c'è la volontà di proseguire insieme. Stesso discorso per Tomori. Anch'egli sotto contratto fino al 2027: per lui, pronta un'estensione dell'intesa con adeguamento dello stipendio.

Per quanto concerne Pulisic, il Milan vorrebbe allungare il legame anche con lui. Ma, al momento, non si registrano incontri con il suo entourage. D’altronde il suo contratto scade nel 2027 ma il club può esercitare una clausola per l’estensione unilaterale fino al 30 giugno 2028. Per questo non c’è preoccupazione a 'Casa Milan'.

Chiosa con Maignan, il cui rinnovo di contratto con il Milan sembra essere complicato. Il capitano sembrerebbe deciso a partire a parametro zero al termine del legame con i rossoneri, tra meno di un anno (accordo in scadenza il 30 giugno 2026), nonostante i tentativi della dirigenza di trattenerlo.

