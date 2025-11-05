Ovviamente, con ritocco dello stipendio verso l'alto. Contatti già avvenuti tra le parti, c'è la volontà di proseguire insieme. Stesso discorso per Tomori. Anch'egli sotto contratto fino al 2027: per lui, pronta un'estensione dell'intesa con adeguamento dello stipendio.
Per Pulisic c'è già un'opzione per prolungare unilateralmente fino al 2028—
Per quanto concerne Pulisic, il Milan vorrebbe allungare il legame anche con lui. Ma, al momento, non si registrano incontri con il suo entourage. D’altronde il suo contratto scade nel 2027 ma il club può esercitare una clausola per l’estensione unilaterale fino al 30 giugno 2028. Per questo non c’è preoccupazione a 'Casa Milan'.
Chiosa con Maignan, il cui rinnovo di contratto con il Milan sembra essere complicato. Il capitano sembrerebbe deciso a partire a parametro zero al termine del legame con i rossoneri, tra meno di un anno (accordo in scadenza il 30 giugno 2026), nonostante i tentativi della dirigenza di trattenerlo.
