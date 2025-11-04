Milan-Roma, Pazzini: 'Vittoria importante per il morale. Su Leao...'

Sulla partita del Diavolo: "Il risultato è giusto. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante e pesante. E' stata una gara a due volti: per i primi 35 minuti il Milan ha sofferto tanto i ritmi della Roma e il pressing. Una volta che è riuscito a superare la prima pressione il Milan ha fatto gol e da lì si è vista un'altra partita. I rossoneri hanno avuto diverse chance per raddoppiare, ma quando non fai il secondo gol rischi come in occasione del rigore. La vittoria del Milan è stata importante per la classifica e per il morale".