MILAN-ROMA

Milan-Roma, Pazzini: 'Vittoria importante per il morale. Su Leao...'
Giampaolo Pazzini elogia il Milan dopo la vittoria sulla Roma: "Risultato giusto e vittoria che fa bene al morale. Leao? Sta diventando un vero leader, questa deve essere la stagione della sua consacrazione". Ecco le sue dichiarazioni
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi. A San Siro, contro la Roma di Gian Piero Gasperini, termina 1-0. Nel primo tempo i rossoneri resistono alla pressione iniziale dei giallorossi, partiti fortissimo, e colpiscono in contropiede con Pavlovic dopo una splendida giocata di Rafa Leao. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio, poi Maignan torna "Magic" parando il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri si compatta e difende il vantaggio senza rischiare più nulla. Tre punti che permettono al Milan di agganciare al secondo posto Inter e Roma, a un solo punto dal Napoli capolista.

Milan-Roma, le parole dell'ex Pazzini

Al termine della sfida di San Siro, l'ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Pressing per commentare il big match della decima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

Sulla partita del Diavolo: "Il risultato è giusto. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante e pesante. E' stata una gara a due volti: per i primi 35 minuti il Milan ha sofferto tanto i ritmi della Roma e il pressing. Una volta che è riuscito a superare la prima pressione il Milan ha fatto gol e da lì si è vista un'altra partita. I rossoneri hanno avuto diverse chance per raddoppiare, ma quando non fai il secondo gol rischi come in occasione del rigore. La vittoria del Milan è stata importante per la classifica e per il morale".

LEGGI ANCHE: Milan, Leao rientra e spacca, Pulisic ancora ai box: i numeri dei due rossoneri

Su Leao: "Leao, quando viene criticato, viene criticato per l'atteggiamento, non per un gol sbagliato. Questa deve essere la stagione della sua consacrazione, deve prendersi le responsabilità come ha fatto contro la Roma. Ha fatto una grande partita contro i giallorossi".

