Milan-Roma, Maignan decisivo: è lui l'MVP per i tifosi rossoneri

La sua leadership in campo e la capacità di guidare la difesa sono state determinanti per mantenere il vantaggio fino al fischio finale. Il clean sheet ottenuto aggiunge un altro capitolo alla sua stagione già eccellente, confermandolo come un punto di riferimento insostituibile per Allegri e il Milan.
Anche i tifosi hanno riconosciuto il suo impatto: con il 54% dei voti sull’AC Milan Official App, Maignan ha superato Pavlovic, Leao e Saelemaekers nella corsa all’MVP, sottolineando ancora una volta quanto sia decisivo nelle partite chiave. Una prestazione da incorniciare, che fa ben sperare per i prossimi impegni del Diavolo.
