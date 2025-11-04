Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan-Roma, Maignan decisivo: è lui l'MVP per i tifosi rossoneri
Mike Maignan è stato il protagonista assoluto di Milan-Roma, parando un rigore a Dybala e guidando la difesa: i tifosi lo incoronano MVP con il 54% dei voti sull’app ufficiale del Milan.
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi, battendo 1-0 la Roma di Gasperini a San Siro. Dopo aver sofferto l'intensità giallorossa nel primo tempo, i rossoneri colpiscono in contropiede con Pavlovic, servito da un guizzo di Leao. Nella ripresa, il Milan sfiora più volte il raddoppio ma il vero protagonista della sfida diventa Mike Maignan: il portiere francese, tornato 'Magic', salva il risultato con una parata straordinaria sul rigore di Dybala. Nel finale, gestione matura dei rossoneri, che blindano il vantaggio e portano a casa tre punti preziosi.

Milan-Roma, Maignan MVP nella vittoria rossonera

Già nel primo tempo Maignan è stato protagonista, abile nel respingere i numerosi tiri dei giallorossi. Ma, il momento clou è arrivato all'82', quando Maignan ha negato il gol a Paulo Dybala dagli undici metri con un intervento magistrale, coronando una serata già intensa. Oltre al rigore parato, il portiere ha effettuato sette parate complessive, dimostrando grande concentrazione e reattività e rendendo la vita molto difficile agli attaccanti giallorossi.

La sua leadership in campo e la capacità di guidare la difesa sono state determinanti per mantenere il vantaggio fino al fischio finale. Il clean sheet ottenuto aggiunge un altro capitolo alla sua stagione già eccellente, confermandolo come un punto di riferimento insostituibile per Allegri e il Milan.

Anche i tifosi hanno riconosciuto il suo impatto: con il 54% dei voti sull’AC Milan Official App, Maignan ha superato Pavlovic, Leao e Saelemaekers nella corsa all’MVP, sottolineando ancora una volta quanto sia decisivo nelle partite chiave. Una prestazione da incorniciare, che fa ben sperare per i prossimi impegni del Diavolo.

