Milan-Roma, Maignan decisivo: è lui l'MVP per i tifosi rossoneri

Mike Maignan è stato il protagonista assoluto di Milan-Roma, parando un rigore a Dybala e guidando la difesa: i tifosi lo incoronano MVP con il 54% dei voti sull’app ufficiale del Milan.

Milan-Roma, Maignan MVP nella vittoria rossonera

Già nel primo tempo Maignan è stato protagonista, abile nel respingere i numerosi tiri dei giallorossi. Ma, il momento clou è arrivato all'82', quando Maignan ha negato il gol a Paulo Dybala dagli undici metri con un intervento magistrale, coronando una serata già intensa. Oltre al rigore parato, il portiere ha effettuato sette parate complessive, dimostrando grande concentrazione e reattività e rendendo la vita molto difficile agli attaccanti giallorossi.