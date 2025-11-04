Milan-Roma, Adani: 'Partita emozionante fino alla fine. Per me il calcio...'

Su Milan-Roma: “Il calcio è una cosa per me seria più che semplice. Ma nella sua complessità stasera abbiamo visto un posticipo emozionante. È partita meglio la Roma, poi il Milan ha finito bene il primo tempo e nel secondo tempo ha cominciato benissimo, poteva allungare. Partita emozionante fino alla fine, ha vinto il Milan, ci sono quattro squadre in un punto. La classifica ci rende vogliosi di accompagnare col commento questo campionato di Serie A”.