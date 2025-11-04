Pianeta Milan
Milan-Roma, Adani: 'Partita emozionante fino alla fine. Per me il calcio...'
L'ex calciatore Daniele Adani ha commentato il successo ottenuto dal Milan nel big match della 10a giornata di Serie A contro la Roma, elogiando lo svolgimento della gara che ha visto prima i giallorossi domani e poi i rossoneri segnare e vincere
Il Milan è uscito vittorioso dal big match della 10a giornata di Serie A contro la Roma. Dopo un avvio difficile dominato dai giallorossi, i rossoneri sono venuti fuori segnando il gol del vantaggio con Pavlovic e poi nella ripresa sfiorando il gol del raddoppio con Fofana e Leao. Tre punti importanti per i i Diavolo che grazie a questo successo vola a quota 21 punti al pari della squadra di Gian Piero Gasperini e dell'Inter ed a meno uno dal Napoli.

Milan-Roma, l'analisi di Adani

A parlare della gara è stato l'ex calciatore e ora opinionista sportivo, Lele Adani. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni della Domenica Sportiva.

Su Milan-Roma: “Il calcio è una cosa per me seria più che semplice. Ma nella sua complessità stasera abbiamo visto un posticipo emozionante. È partita meglio la Roma, poi il Milan ha finito bene il primo tempo e nel secondo tempo ha cominciato benissimo, poteva allungare. Partita emozionante fino alla fine, ha vinto il Milan, ci sono quattro squadre in un punto. La classifica ci rende vogliosi di accompagnare col commento questo campionato di Serie A”.

