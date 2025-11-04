Calendario Serie A, l'11a giornata prima della sosta: l'avversario del Milan

Nel prossimo week end si terranno i match dell'11a giornata del campionato di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali di novembre: l'avversario del Milan e il programma completo

Archiviato il prezioso successo nel big match contro la Roma , il Milan guarda alla prossima gara di campionato, valevole per l'11a giornata di Serie A. Avversario dei rossoneri sarà il Parma di Cuesta, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna . Il match si disputerà al Tardini sabato 8 novembre alle ore 20.45. Dopo aver sfidato i gialloblù il Diavolo sarà atteso dalla stracittadina contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45).

I rossoneri si trovano in piena lotta scudetto a 21 punti, assieme a Roma e Inter e meno uno alla capolista Napoli. Le prossime partite saranno dunque non decisive, ma importanti per il Diavolo che vuole dare seguito al prezioso successo ottenuto contro i capitolini.