Calendario Serie A, il programma dell’11a giornata: dove e quando gioca il Milan

Calendario Serie A, l'11a giornata prima della sosta: l'avversario del Milan
Nel prossimo week end si terranno i match dell'11a giornata del campionato di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali di novembre: l'avversario del Milan e il programma completo
Archiviato il prezioso successo nel big match contro la Roma, il Milan guarda alla prossima gara di campionato, valevole per l'11a giornata di Serie A. Avversario dei rossoneri sarà il Parma di Cuesta, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. Il match si disputerà al Tardini sabato 8 novembre alle ore 20.45. Dopo aver sfidato i gialloblù il Diavolo sarà atteso dalla stracittadina contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45).

I rossoneri si trovano in piena lotta scudetto a 21 punti, assieme a Roma e Inter e meno uno alla capolista Napoli. Le prossime partite saranno dunque non decisive, ma importanti per il Diavolo che vuole dare seguito al prezioso successo ottenuto contro i capitolini.

Serie A, il  programma dell'11a giornata

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8 NOVEMBRE

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9 NOVEMBRE

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio

