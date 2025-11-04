Calendario Serie A, l'11a giornata prima della sosta: l'avversario del Milan

Archiviato il prezioso successo nel big match contro la Roma, il Milan guarda alla prossima gara di campionato, valevole per l'11a giornata di Serie A. Avversario dei rossoneri sarà il Parma di Cuesta, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. Il match si disputerà al Tardini sabato 8 novembre alle ore 20.45. Dopo aver sfidato i gialloblù il Diavolo sarà atteso dalla stracittadina contro l'Inter, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45).
Calendario Serie A, il programma dell'11a giornata: dove e quando gioca il Milan
SERIE A
Calendario Serie A, il programma dell’11a giornata: dove e quando gioca il Milan
Nel prossimo week end si terranno i match dell'11a giornata del campionato di Serie A, l'ultima prima della sosta nazionali di novembre: l'avversario del Milan e il programma completo
I rossoneri si trovano in piena lotta scudetto a 21 punti, assieme a Roma e Inter e meno uno alla capolista Napoli. Le prossime partite saranno dunque non decisive, ma importanti per il Diavolo che vuole dare seguito al prezioso successo ottenuto contro i capitolini.
Serie A, il programma dell'11a giornata—
VENERDÌ 7 NOVEMBRE
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8 NOVEMBRE
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9 NOVEMBRE
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
