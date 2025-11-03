Pianeta Milan
Milan-Roma, Saelemaekers esulta in faccia a Guida e l'arbitro gli dà un calcetto: il commento di Cesari
L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l'episodio che ha visto Guida tirare un calcetto a Saelemaekers dopo il rigore sbagliato da Paulo Dybala nel finale del match della 10a giornta Milan-Roma, vinto dai rossoneri. Le parole
È stato un episodio che è passato inosservato, ma nel finale del match tra Milan e Roma, c'è stata una clamorosa reazione fisica dell'arbitro Guida nei confronti di Saelemaekers.

Immediatamente dopo il rigore parato da Maignan su Dybala, il belga ha esultato in faccia al direttore di gara che ha subito reagito con un calcetto nei confronti del giocatore rossonero. Le immagini sono diventate subito virali suscitando incredulità.

Milan-Roma, Cesari duro su Guida

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l'episodio bocciando la reazione del direttore di gara. Ecco le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Pressing.

Sulla reazione di Guida: "Dybala sbaglia il rigore, Saelemaekers si gira ed esulta davanti a Guida. Sapete cosa fa l'arbitro? Si avvicina e poi tira un calcetto al belga. E' un comportamento che non può avere un arbitro internazionale. Io vedo della volontarietà nel gesto. Saelemaekers, dopo il calcetto, si gira e accusa Guida. Questo non è un comportamento che deve avere un direttore di gara".

