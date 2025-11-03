Milan-Roma, Cesari duro su Guida—
L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l'episodio bocciando la reazione del direttore di gara. Ecco le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Pressing.
Sulla reazione di Guida: "Dybala sbaglia il rigore, Saelemaekers si gira ed esulta davanti a Guida. Sapete cosa fa l'arbitro? Si avvicina e poi tira un calcetto al belga. E' un comportamento che non può avere un arbitro internazionale. Io vedo della volontarietà nel gesto. Saelemaekers, dopo il calcetto, si gira e accusa Guida. Questo non è un comportamento che deve avere un direttore di gara".
