Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, Sabatini: “Quando c’è Leao i rossoneri sembrano giocare con un uomo in più. Su Maignan …”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, Sabatini: “Quando c’è Leao i rossoneri sembrano giocare con un uomo in più. Su Maignan …”

Milan-Roma, Sabatini: 'Rossoneri uniti e pronti a lottare. Su Leao ...'
Sandro Sabatini elogia il Milan dopo la vittoria sulla Roma: “Partita straordinaria, simbolo di un campionato emozionante. Leao decisivo, Maignan eroico sul rigore. Allegri ha creato una squadra unita, compatta e pronta a lottare insieme"
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi, imponendosi 1-0 a San Siro contro la Roma di Gasperini. Nel primo tempo i rossoneri resistono agli attacchi iniziali dei giallorossi, molto aggressivi e in pressing fin dai primi minuti. Il vantaggio rossonero arriva in contropiede grazie a Pavlovic, servito dopo una grande azione di Rafa Leao nel finale della frazione. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio e Maignan torna decisivo, neutralizzando il rigore di Paulo Dybala. Nel finale la squadra di Allegri si chiude con ordine, impedendo alla Roma di creare pericoli.

Milan-Roma, le parole di Sandro Sabatini

—  

Al termine del big match, il giornalista Sandro Sabatini ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video commento alla sfida tra i rossoneri e i giallorossi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

Sulla classifica aggiornata del campionato: "Il Milan aggancia la Roma al secondo posto pareggiando anche la corsa dell'Inter, così le due squadre milanesi si avvicinano al Napoli che guida con un solo punto di vantaggio sul trio composto da Roma, Milan e Inter.Questo è un commento al campionato, alla lotta scudetto, ma attenzione a non rinchiuderlo solo a queste quattro squadre: quest’anno stiamo assistendo a un campionato straordinario, di rara bellezza e, secondo me, di straordinaria emozione.In fondo, Milan-Roma è stata la partita che meglio riassume questi concetti: la bellezza di una sfida che ha tenuto in tensione il pubblico fino all'ultimo secondo e l’emozione che ha regalato, giocata in maniera difficile da raccontare".

Leao e Maignan, protagonisti della vittoria rossonera

—  

La prestazione di Leao: "Nella prima mezz'ora ha giocato soltanto la Roma, creando alcune occasioni pericolose mentre il Milan faticava a superare la metà campo; gli unici momenti tranquilli erano quando Maignan rinviava il pallone. Dopo circa 20-25 minuti il Milan si è rasserenato e Leao ha iniziato a giocare: una partita straordinaria, fuori dalla norma, che se fosse replicata costantemente lo collocherebbe tra i primi tre del Pallone d’Oro. Quando Leao è assente, il Milan sembra giocare con un uomo in meno; quando c’è, con un uomo in più. Il portoghese ha preso la squadra sulle spalle, come dimostra l’azione del gol. Leao, affrontando Ndicka, ha vinto il duello con dribbling e scatto, servendo Pavlovic per il gol decisivo dell'1-0".

Sull'episodio decisivo della partita: "La serata di San Siro è stata magica per i tifosi rossoneri, con tratti eroici soprattutto quando, a dieci minuti dalla fine, Maignan ha parato il rigore a Dybala, evitando che la gloria si trasformasse in delusione. Dybala si è anche infortunato, visibilmente affranto, e ha sbagliato il tiro dal dischetto".

LEGGI ANCHE: Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot >>>

Sabatini ha concluso: "Allegri ha goduto della vittoria in un giorno triste, quello della morte di Galeone, maestro dei due allenatori. La squadra ha dato risposte notevoli dal punto di vista caratteriale e morale: il Milan appare unito, compatto e determinato, pronto a lottare per un traguardo comune. Senza Rabiot e Pulisic, il Milan ha ottenuto risultati inattesi e, al completo, sarà un’altra storia".

Leggi anche
Milan-Roma, Ravezzani sulla vittoria rossonera: “Impatto di Max indubbiamente positivo....
Milan-Roma, Marelli spiega: “Giusto il fallo al limite di Fofana. Vi spiego perché non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA