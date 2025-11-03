Milan-Roma, Sabatini: 'Rossoneri uniti e pronti a lottare. Su Leao ...'

Sulla classifica aggiornata del campionato: "Il Milan aggancia la Roma al secondo posto pareggiando anche la corsa dell'Inter, così le due squadre milanesi si avvicinano al Napoli che guida con un solo punto di vantaggio sul trio composto da Roma, Milan e Inter.Questo è un commento al campionato, alla lotta scudetto, ma attenzione a non rinchiuderlo solo a queste quattro squadre: quest’anno stiamo assistendo a un campionato straordinario, di rara bellezza e, secondo me, di straordinaria emozione.In fondo, Milan-Roma è stata la partita che meglio riassume questi concetti: la bellezza di una sfida che ha tenuto in tensione il pubblico fino all'ultimo secondo e l’emozione che ha regalato, giocata in maniera difficile da raccontare".

Leao e Maignan, protagonisti della vittoria rossonera — La prestazione di Leao: "Nella prima mezz'ora ha giocato soltanto la Roma, creando alcune occasioni pericolose mentre il Milan faticava a superare la metà campo; gli unici momenti tranquilli erano quando Maignan rinviava il pallone. Dopo circa 20-25 minuti il Milan si è rasserenato e Leao ha iniziato a giocare: una partita straordinaria, fuori dalla norma, che se fosse replicata costantemente lo collocherebbe tra i primi tre del Pallone d’Oro. Quando Leao è assente, il Milan sembra giocare con un uomo in meno; quando c’è, con un uomo in più. Il portoghese ha preso la squadra sulle spalle, come dimostra l’azione del gol. Leao, affrontando Ndicka, ha vinto il duello con dribbling e scatto, servendo Pavlovic per il gol decisivo dell'1-0".

Sull'episodio decisivo della partita: "La serata di San Siro è stata magica per i tifosi rossoneri, con tratti eroici soprattutto quando, a dieci minuti dalla fine, Maignan ha parato il rigore a Dybala, evitando che la gloria si trasformasse in delusione. Dybala si è anche infortunato, visibilmente affranto, e ha sbagliato il tiro dal dischetto".

Sabatini ha concluso: "Allegri ha goduto della vittoria in un giorno triste, quello della morte di Galeone, maestro dei due allenatori. La squadra ha dato risposte notevoli dal punto di vista caratteriale e morale: il Milan appare unito, compatto e determinato, pronto a lottare per un traguardo comune. Senza Rabiot e Pulisic, il Milan ha ottenuto risultati inattesi e, al completo, sarà un’altra storia".