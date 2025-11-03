Milan-Roma, Marelli: 'Primo giallo a Fofana corretto. Sul rigore ...'

Il Milan torna alla vittoria battendo la Roma 1-0 a San Siro grazie a Pavlovic e a un super Maignan, decisivo sul rigore di Dybala. Nel post gara Marelli ha chiarito i due episodi che hanno coinvolto Fofana, confermando la correttezza delle decisioni

Redazione 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 10:20)

Il Milan di Massimiliano Allegri torna alla vittoria in Serie A dopo due pareggi consecutivi, battendo la Roma di Gasperini 1-0 a San Siro. Nel primo tempo i rossoneri resistono alla pressione iniziale dei giallorossi e colpiscono in contropiede con Pavlovic, bravo a sfruttare una giocata di Leao. Nella ripresa il Milan sfiora più volte il raddoppio e si affida a un super Maignan, decisivo nel parare il rigore di Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri si chiude con ordine e porta a casa tre punti preziosi che permettono di agganciare Inter e Roma al secondo posto, a un solo punto dal Napoli capolista.