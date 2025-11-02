Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, Allegri: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Leao? Bella partita stasera”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, Allegri: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Leao? Bella partita stasera”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, noi abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c’era da sbagliare. Poi una volta andati in vantaggio ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva, nel secondi tempo siamo entrati molto bene. Abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. Oggi abbiamo difeso discretamente bene”.

LEGGI ANCHE

L’approccio al match:“Noi stasera abbiamo avuto un approccio complicato, nelle altre partite approccio buono. Viceversa, di solito facciamo meno bene nel secondo tempo mentre oggi siamo stati migliori in quella fase. Sono passaggi di una squadra che deve migliorare autostima e convinzione nelle qualità che ha, attraverso queste partite. Abbiamo avuto tre o quattro partite con diverse assenze, cosa che ci ha permesso di testare alcuni giocatori in uno stadio così. Bartesaghi all’inizio non hanno ha bene, poi invece ha fatto una bella partita”.

Sull’attacco:“Leao stasera ha fatto una bella partita, così come Nkunku. Se abbiamo giocatori con queste caratteristiche serve fare un tipo di partite, ma non possono che migliorare. La cosa importante è riempire l’area, e anche senza centravanti in un modo o nell’altro lo facciamo”.

Il ricordo di Galeone:“Per me è una giornata triste, ci ha lasciato un mister a cui ero legato professionalmente e umanamente. Nel 1991 comprarono anche me, dopo mezz’ora di allenamento ho capito che era diverso dagli altri. Mi ha messo mezzala e mi ha insegnato molto. I principi della fase difensiva li ho imparati da lui”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Roma, Gasperini: “Dispiaciuti per il risultato. Rigore? Peggio l’infortunio di...
Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA