Milan-Roma, Allegri: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Leao? Bella partita stasera”

L’approccio al match:“Noi stasera abbiamo avuto un approccio complicato, nelle altre partite approccio buono. Viceversa, di solito facciamo meno bene nel secondo tempo mentre oggi siamo stati migliori in quella fase. Sono passaggi di una squadra che deve migliorare autostima e convinzione nelle qualità che ha, attraverso queste partite. Abbiamo avuto tre o quattro partite con diverse assenze, cosa che ci ha permesso di testare alcuni giocatori in uno stadio così. Bartesaghi all’inizio non hanno ha bene, poi invece ha fatto una bella partita”.

Sull’attacco:“Leao stasera ha fatto una bella partita, così come Nkunku. Se abbiamo giocatori con queste caratteristiche serve fare un tipo di partite, ma non possono che migliorare. La cosa importante è riempire l’area, e anche senza centravanti in un modo o nell’altro lo facciamo”.

Il ricordo di Galeone:“Per me è una giornata triste, ci ha lasciato un mister a cui ero legato professionalmente e umanamente. Nel 1991 comprarono anche me, dopo mezz’ora di allenamento ho capito che era diverso dagli altri. Mi ha messo mezzala e mi ha insegnato molto. I principi della fase difensiva li ho imparati da lui”.