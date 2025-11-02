Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria”

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si stava svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul match: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”.