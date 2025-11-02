Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria”

Milan-Roma, Leao: “Sono a disposizione della squadra. Orgogliosi per la vittoria” - immagine 1
Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si stava svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”.

LEGGI ANCHE

Sul suo ruolo: “Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.

Sul rigore di Mike: “È stato bravo sì”

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Roma, Maignan: “Siamo da scudetto? Troppo presto. Abbiamo una bella squadra”
Risultati Serie A, Milan-Roma 1-0: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA