Risultati Serie A, Milan-Roma 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini

Milan-Roma 1-0, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere, dopo due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta e lo fa a 'San Siro' nel big match della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel primo tempo dominano i giallorossi per una buona mezzora. Poi, però, al primo lampo del match, sull'assist di Rafael Leão, arriva il gol di Strahinja Pavlović (39'). Nella ripresa il Diavolo disputa un match di tutt'altro spessore, va più volte vicino al gol del raddoppio ma, all'82', deve ringraziare il suo portiere, Mike Maignan, che para un calcio di rigore a Paulo Dybala. Tre punti importanti per i rossoneri, che agganciano proprio i giallorossi e l'Inter a quota 21 punti, al secondo posto della classifica dietro il Napoli (22). Vediamo ora, insieme, dunque, il tabellino completo di Milan-Roma 1-0 a 'San Siro'.