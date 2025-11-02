Il Milan, però, è partito con tutt'altro piglio rispetto al primo tempo. Al 47' è Rafael Leão, lanciato da Luka Modrić in velocità, ad arrivare dalle parti di Svilar. Ma il portiere della Roma vince anche questo duello. Al 49' guida la transizione Alexis Saelemaekers, che stringe verso il centro e poi serve Leão: botta mancina del numero 10 rossonero e Svilar, in volo, alza la sfera in calcio d'angolo.

Sul susseguente corner, battuto da Modrić, Christopher Nkunku è colpito accidentalmente dal pallone ... che termina la propria corsa sul palo. Gasperini, allora, corre ai ripari e, al 51', opera un doppio cambio. Fuori Neil El Aynaoui e Matías Soulé; dentro Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey. Ma, sulla prima azione dopo le sostituzioni, al 52', è ancora il Milan, con Ricci, ad andare al tiro dalla distanza. Lo blocca a terra Svilar.

Al 53' Leão, in corsa in campo aperto, va al tiro. Il pallone è deviato da Gianluca Mancini in corner. La Roma si riaffaccia dalle parti di Mike Maignan, per la prima volta nella ripresa, al 56'. Sul calcio d'angolo battuto da Paulo Dybala, svetta Bryan Cristante di testa: pallone di molto sul fondo. I giallorossi provano a rianimarsi, tra il 59' e il 61', con un colpo di testa - debole - di Dybala e la conquista di un angolo sul quale Maignan non ha problemi.

'Telefonata' di Pellegrini a Maignan al 63'. Ma è il Milan ad andare ad un passo dal raddoppio al 68', quando, nell'ordine, vanno vicino al gol prima Youssouf Fofana, poi Davide Bartesaghi e Samuele Ricci (bravo, in entrambe le circostanze, Svilar) e, infine, Leão. Il tiro del portoghese è salvato sulla linea da Mario Hermoso. Clamorosa quadrupla chance per il Diavolo.

Vittoria meritata per il Diavolo. Grazie anche a 'Magic Mike' — La partita, ora, è molto più equilibrata. Tra il 69' e il 70' la Roma ci prova con Zeki Çelik prima (tiro deviato in corner) e Bailey poi (colpo di testa deviato in calcio d'angolo da Saelemaekers). Gasperini, allora, al 77' toglie Çelik, ammonito e apparso nervoso, per inserire sul terreno Artem Dovbyk. All'80', sulla punizione battuta da Pellegrini, Fofana prende il pallone con il braccio e per l'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata è calcio di rigore per la Roma.

Dal dischetto, all'82', si presenta Dybala che vola sulla sua sinistra e neutralizza il penalty all'argentino! Scampato il pericolo, all'84', Allegri toglie dal campo Nkunku e inserisce Ruben Loftus-Cheek. Cambia anche Gasperini: fuori Hermoso e Dybala; dentro Kōnstantinos Tsimikas e Tommaso Baldanzi. Lo stremato Saelemaekers, all'88', lascia il posto in campo a Zachary Athekame.

L'arbitro Guida concede 4' di recupero, nel corso dei quali, al 92', sul cross dalla destra di Wesley, ci prova di testa Evan N'Dicka: pallone sul fondo. È l'ultima azione del match. Milan-Roma 1-0 al 90': vittoria meritata e di importanza capitale per il Diavolo di Allegri.