Milan-Roma, Ricci: “Bisogna stare più attenti difensivamente. Dobbiamo dare continuità”

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del primo tempo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Bisogna stare un po' più attenti difensivamente e davanti bisogna lavorare come stanno facendo i nostri attaccanti. Bisogna dare continuità a quanto stiamo facendo".

