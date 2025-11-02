Milan-Roma, Ricci: “Bisogna stare più attenti difensivamente. Dobbiamo dare continuità”

Samuele Ricci , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del primo tempo Milan-Roma , partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Bisogna stare un po' più attenti difensivamente e davanti bisogna lavorare come stanno facendo i nostri attaccanti. Bisogna dare continuità a quanto stiamo facendo".