I giallorossi, al 10', vanno ad un passo dal vantaggio: cross, calibrato, di Matías Soulé e colpo di testa di Evan N'Dicka con il pallone che termina fuori di pochissimo. I giallorossi entrano come la lama nel burro nella retroguardia rossonera: al 14' triangolazione tra Cristante e Paulo Dybala che porta al tiro il brasiliano Wesley: blocca la sfera Maignan.
La Roma insiste e, al 17', va ancora vicina al gol: cross, dalla destra, di Zeki Çelik, buco di Koni De Winter, la sfera arriva a Dybala che, con l'esterno sinistro, prova a battere Maignan sul palo più lontano. Pallone di poco fuori dall'incrocio. Il Milan non c'è, è in grande difficoltà. E infatti, al 19', è ancora la squadra capitolina che si presenta al tiro con Wesley: para a terra Maignan.
Leão si accende nella seconda parte della frazione—
Allegri corre ai ripari, almeno tatticamente, trasformando il suo 3-5-2 iniziale in un 4-4-2, per cercare di limitare le sortite dei giallorossi sull'esterno. Allora la Roma prova a bucare centralmente, con l'incursione di El Aynaoui, il quale, circondato dai difensori del Milan, tira da appena dentro l'area di rigore, ma il suo tiro è impreciso e termina fuori. Il primo segno di vita del Diavolo, al 27', lo dà Rafael Leão, con una cavalcata verso la porta giallorossa e un tiro contratto in corner da Gianluca Mancini.
Sull'asse Wesley-Dybala, al 31', la Roma va al tiro (conclusione alle stelle) dopo un'ottima transizione, poi, al 38', sull'angolo battuto da Luka Modrić, il colpo di testa di Matteo Gabbia termina alto. Troppo poco, però, per il Diavolo, dominato a domicilio dai capitolini per gran parte della prima frazione di gioco.
A sorpresa, però, quando meno ce lo si aspettava, il Milan va in vantaggio. Al 39' contropiede rapido dei rossoneri, con Leão che, sulla sinistra, sgasa e arriva fino in fondo portandosi via tutti i difensori. Il portoghese mette la sfera dietro per l'accorrente Strahinja Pavlović che, di piatto, supera Mile Svilar al primo tiro in porta del match!
Negli ultimi minuti del primo tempo va vicino al gol, poi Christopher Nkunku e poi, incredibilmente, Youssouf Fofana, il cui piatto al 45' da ottima posizione sull'assist di Davide Bartesaghi termina di pochissimo fuori. Milan-Roma 1-0 al 45': vantaggio fortunato dopo il primo tempo, nella ripresa servirà ben altro Diavolo per portare a casa la vittoria.
