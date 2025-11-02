+++ MILAN-ROMA, LE NOTIZIE LIVE +++
Serie A, Milan-Roma: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Manu Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ghilardi, Ziółkowski, Rensch, Tsimikas, Baldanzi, Pellegrini, Pisilli, Bailey, El Shaarawy, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Roma, 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
