Milan-Roma, Saelemaekers: “Dobbiamo prendere i tre punti fondamentali”

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Ogni tanto sento Dybala, con cui ho sempre avuto un bel rapporto. Ogni giocatore è concentrato sulla partita e dobbiamo prendere i 3 punti fondamentali. Il mister mi ha subito dato fiducia da luglio, io provo sempre a dare il massimo sul campo e lui mi da tantissimi consigli. Roma più forte? Lo è sempre stata, oggi per me è più importante pensare al Milan“.
