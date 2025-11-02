Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Dove vedere Milan-Roma in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 c'è Milan-Roma a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Roma, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Roma, valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Una sfida molto importante quella che aspetta il Milan. I rossoneri arrivano dal pareggio contro l'Atalanta dopo il pareggio contro il Pisa. I giallorossi, invece, hanno vinto contro Parma e Sassuolo e sono avanti ai rossoneri di tre punti (21 punti contro 18 punti).

LEGGI ANCHE

Milan-Roma, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Roma è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece Milan-Roma su internet in streaming

Milan-Roma, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

