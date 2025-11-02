Milan-Roma, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida dopo un pareggio per 1-1 contro l'Atalanta, un risultato che ha seguito il 2-2 casalingo contro il Pisa. I rossoneri stanno attraversando un periodo di alti e bassi in campionato, ma mostrano segnali di crescita e determinazione. La squadra di Allegri è pronta a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e continuare la corsa ai vertici della classifica. Nessuno squalificato, né diffidato. L'infermeria vede la presenza di Pulisic, Gimenez, Rabiot e Tomori, recuperati Leão ed Estupiñan. Jashari rientrato in allenamento ma ancora non in condizione per essere convocato.

"Dopo la sosta abbiamo perso qualche giocatore, ma fa parte della stagione" così Mister Allegri durante la consueta conferenza stampa pre-partita. "Abbiamo ricaricato le energie e domani ci aspetta una gara bella e tosta. La Roma subisce poco, noi invece ultimamente abbiamo incassato: serve invertire la tendenza. Gasperini ha già dato un'identità forte: squadra fisica che allarga bene il campo. Dybala e Soulé sono qualità pura: vanno limitati con attenzione, compattezza e continuità nei duelli".

QUI ROMA — La Roma, reduce da una vittoria per 2-1 contro il Parma, si presenta a San Siro con l'obiettivo di mantenere il suo ottimo stato di forma. I giallorossi hanno dimostrato solidità e continuità, vincendo sette delle nove partite giocate in campionato. La squadra di Gasperini è determinata a proseguire la sua striscia positiva e a consolidare la sua posizione tra le prime della classe. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni stagionali della Roma: la certezza giallorossa è nella coppia argentina Soulé-Dybala. Anche per il Gasp nessun diffidato o squalificato. Assenti: Angeliño e Ferguson.

"Sia noi sia il Milan abbiamo avuto un'ottima partenza", il punto di vista di Mister Gasperini. "Non parlo di scudetto perché il nostro obiettivo è quello di misurarci. Adesso ci andiamo a misurare a San Siro con il Milan, una squadra sicuramente di valore, che ha messo in rosa dei giocatori molto importanti quest'estate. È una bella occasione giocare questo tipo di partita".

I NUMERI PRE PARTITA — La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi.

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).

Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo (3.5 di media a match) - 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi.

La Roma è la squadra contro cui Alexis Saelemaekers ha segnato più gol in Serie A: tre; quella giallorossa è anche la formazione con cui il giocatore del Milan ha realizzato più reti in una singola stagione nel torneo: sette in 22 gare nel 2024/25.

DOVE GUARDARE MILAN-ROMA — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. A completare l'organico i guardialinee Dei Giudici-Rossi, il quarto ufficiale Marchetti, Di Paolo al VAR e Di bello come AVAR.

La 10ª giornata si è aperta sabato alle 15.00 con Udinese-Atalanta 1-0, alle 18.00 Napoli-Como 0-0 e alle 20.45 Cremonese-Juventus 1-2. Le partite di Domenica vedranno alle 12.30 Hellas Verona-Inter, alle 15.00 Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa, alle 18.00 Parma-Bologna e alle 20.45 Milan-Roma. Lunedì, in conclusione, Sassuolo-Genoa alle 18.30 e Lazio-Cagliari alle 20.45.

La classifica: Napoli* 22; Roma 21; Inter, Milan e Juventus* 18; Como* 17; Bologna e Udinese* 15; Cremonese* 14; Atalanta* e Sassuolo 13; Lazio e Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Hellas Verona e Pisa 5; Fiorentina 4; Genoa 3. (* = una partita in più)