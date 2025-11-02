MILAN-ROMA, ECCO DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING
Milan-Roma, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, Athekame, Tomori, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Tsimikas, Sangaré, Ziolkowski, Rensch, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Pellegrini, Dovbyk, Bailey. Allenatore: Gasperini.
+++ MILAN-ROMA, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Roma, 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
