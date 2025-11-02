Pianeta Milan
Pellegatti: “Milan-Roma? Nkunku deve essere decisivo”. La sentenza su Gimenez

Milan-Roma, il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato la partita su 'YouTube'. Ecco il parere del tifoso rossonero sulla coppia Leao-Nkunku
Emiliano Guadagnoli
Mancano sempre meno ora a Milan-Roma: i rossoneri, dopo il pareggio interno del Napoli contro il Como, hanno la possibilità di accorciare sulla testa della classifica. Non sarà facile battere una Roma in grande forma in questo inizio stagionale. "Ci sarà Leao che sta meglio rispetto alla partita contro l'Atalanta. Nkunku potrebbe giocare sottotono se non messo dal primo minuto". Il giornalista Carlo Pellegatti parla della coppia di attaccanti Leao e Nkunku che dovrebbero partire titolari.

Milan-Roma, Pellegatti: speranza Nkunku. Sentenza su Gimenez

Ecco le parole del tifoso rossonero da 'YouTube': "Questa sera lo voglio vedere decisivo. Allegri ha detto che non è un centravanti d'area. Si muove come Leao. Sarà interessante vederli insieme, come dialogano senza dare punti di riferimento alla Roma".

Pellegatti conclude il suo ragionamento: "Voglio che sia la partita di Nkunku, ci auguriamo che lo sia perché altrimenti ci possono essere dei problemi. Gimenez ha dei problemi alla caviglia: è un giocatore da recuperare anche a livello mentale o è da vendere con calma a gennaio. Un Gimenez giù di morale non serve né a lui né al Milan". Questa la sentenza finale di Pellegatti su Gimenez.

