Pellegatti conclude il suo ragionamento: "Voglio che sia la partita di Nkunku, ci auguriamo che lo sia perché altrimenti ci possono essere dei problemi. Gimenez ha dei problemi alla caviglia: è un giocatore da recuperare anche a livello mentale o è da vendere con calma a gennaio. Un Gimenez giù di morale non serve né a lui né al Milan". Questa la sentenza finale di Pellegatti su Gimenez.