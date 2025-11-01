Florenzi ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' tra i tanti temi si è soffermato anche sullo Scudetto vinto con il Milan. Ecco qual è stato il fattore importante che ha permesso alla squadra di Pioli di trionfare.
Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Florenzi ha toccato moltissimi temi, anche in vista della sfida tra Milan e Roma, squadre delle quale lui è un doppio ex. Su tutto però si è soffermato nel parlare della possibile lotta Scudetto. Ha poi fatto un precisazione importante sulla vittoria dello Scudetto nel 2022, quando secondo Florenzi un fattore importante è stato non giocare le coppe.
La corsa Scudetto: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore".