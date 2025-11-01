Florenzi ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' tra i tanti temi si è soffermato anche sullo Scudetto vinto con il Milan. Ecco qual è stato il fattore importante che ha permesso alla squadra di Pioli di trionfare.

Francesco De Benedittis 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 23:24)

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Florenzi ha toccato moltissimi temi, anche in vista della sfida tra Milan e Roma, squadre delle quale lui è un doppio ex. Su tutto però si è soffermato nel parlare della possibile lotta Scudetto. Ha poi fatto un precisazione importante sulla vittoria dello Scudetto nel 2022, quando secondo Florenzi un fattore importante è stato non giocare le coppe.