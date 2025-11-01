Alessandro Florenzi, ex terzino di Milan e Roma, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' tra i tanti temi trattati si è soffermato anche su Francesco Camarda, suo compagno al Milan. Ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Florenzi ha toccato moltissimi temi, anche in vista della sfida tra Milan e Roma, squadre delle quale lui è un doppio ex. Su tutto però si è soffermato nel parlare di francesco Camarda, suo ex compagno al Milan l'anno scorso, con il quale ha legato moltissimo. Lo stesso florenzi nell'intervista al quotidiano rosa rivela di averlo stuzzicato molto per spronarlo perchè vedeva in lui una grandissima fame. Ecco le parole di Florenzi.

Su Camarda: "L’anno scorso lo stuzzicavo tanto perché in lui vedevo tanto, è un ragazzo con una fame incredibile. Gli dicevo: 'Per quello che ti sto dando il primo gol in A me lo devi dedicare'. Era uno scherzo, ovviamente, ma quella dedica mi ha riempito il cuore. Gli ho scritto l’altro giorno, dopo il rigore sbagliato: 'Sappi che io sarò quello che si farà sentire quando le cose vanno male. Quando fai il primo gol in Serie A so’ buoni tutti'".