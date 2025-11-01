Pianeta Milan
Cugini su Gimenez: “Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Non si può…”

Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Mimmo Cugini ha parlato di Santiago Gimenez, attaccante del Milan
Alessia Scataglini
Un periodo complicato per la squadra di Massimiliano Allegri. Il Milan, nel mese di ottobre ha collezionato solamente una vittoria, mettendo a referto 3 pareggi. Un tema molto delicato è, invece, quello dell'attaccante. Santiago Gimenez, punta rossonera, non si è ancora sbloccato e, in 9 partite di Serie A, di cui 8 fatte da titolare, non è riuscito a mettere a segno neanche una rete. Preoccupante per un giocatore il cui scopo è quello di mandare il pallone in rete. Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Mimmo Cugini ha detto la sua:

Milan, le parole di Cugini su Gimenez

Il parere di Mimmo Cugini: "C'è un errore di comunicazione. Viene presentato come il salvatore della patria in una squadra, quello dello scorso anno, dove non si capiva nulla. E diventa il capro epsiatorio di una stagione negativa. Poi per tutta l'estate fanno sapere che cercano un centravanti, poi Tare prima di Lecce lo conferma questo. Ditemi se è il modo di gestire una situazione del genere. Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Se non lo si ritiene all'altezza, lo vendi. Ma non puoi dire che cerchi un altro e poi lo tieni"

