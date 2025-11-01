Un periodo complicato per la squadra di Massimiliano Allegri. Il Milan, nel mese di ottobre ha collezionato solamente una vittoria, mettendo a referto 3 pareggi. Un tema molto delicato è, invece, quello dell'attaccante. Santiago Gimenez, punta rossonera, non si è ancora sbloccato e, in 9 partite di Serie A, di cui 8 fatte da titolare, non è riuscito a mettere a segno neanche una rete. Preoccupante per un giocatore il cui scopo è quello di mandare il pallone in rete. Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Mimmo Cugini ha detto la sua:
Milan, le parole di Cugini su Gimenez—
Il parere di Mimmo Cugini: "C'è un errore di comunicazione. Viene presentato come il salvatore della patria in una squadra, quello dello scorso anno, dove non si capiva nulla. E diventa il capro epsiatorio di una stagione negativa. Poi per tutta l'estate fanno sapere che cercano un centravanti, poi Tare prima di Lecce lo conferma questo. Ditemi se è il modo di gestire una situazione del genere. Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Se non lo si ritiene all'altezza, lo vendi. Ma non puoi dire che cerchi un altro e poi lo tieni"
