Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi con Pisa e Atalanta. Domenica sera a San Siro arriva la Roma di Gian Piero Gasperini prima in classifica con il Napoli di Conte e reduce da due vittorie in campionato contro Sassuolo e Parma. A proposito del big match della decima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Dance City4You l'ex difensore rossonero Nazzareno Canuti, dichiarandosi speranzoso di vedere una partita giocata a viso aperto e sbilanciandosi sulla squadra che secondo lui può uscire vittoriosa dalla sfida del Meazza