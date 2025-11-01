Pianeta Milan
Milan-Roma, l’auspicio di Canuti: “Dovremmo vedere una bella partita. Vedo più favorito …”

Il Milan cerca il riscatto contro la Roma capolista di Gasperini. L’ex rossonero Nazzareno Canuti, ai microfoni di Radio Dance City4You, si augura un match giocato a viso aperto e vede i rossoneri leggermente favoriti grazie al fattore San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri vuole tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi con Pisa e Atalanta. Domenica sera a San Siro arriva la Roma di Gian Piero Gasperini prima in classifica con il Napoli di Conte e reduce da due vittorie in campionato contro Sassuolo e Parma. A proposito del big match della decima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Dance City4You l'ex difensore rossonero Nazzareno Canuti, dichiarandosi speranzoso di vedere una partita giocata a viso aperto e sbilanciandosi sulla squadra che secondo lui può uscire vittoriosa dalla sfida del Meazza

Milan-Roma, le dichiarazioni di Nazzareno Canuti

"Penso, e spero, sia una partita libera, cioè che se la giochino. Dovremmo vedere una bella partita. Vedo un po' più favorito il Milan, in questo momento, giocando in casa. Comunque, le due squadre si affronteranno a viso aperto, visto che siamo ancora all'inizio del campionato".

I rossoneri, rispetto alla trasferta di Bergamo, recuperano Estupinan e Jashari, tornati regolarmente in gruppo nella giornata di giovedì e quindi sono disponibili per la panchina. Attenzione, invece al reparto d'attacco, con i rossoneri alle prese con diversi problemi di natura fisica, ma con un possibile ritorno fino a pochi giorni fa completamente inaspettato.

