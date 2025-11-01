Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Falcao sulla Roma: “Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida”

Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma alla vigilia della partita contro il Milan di Serie A. Ecco le sue parole sul campionato e non solo a 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma in vista della partita di domani sera contro il Milan. Le sue parole sulla lotta Scudetto: "Roma, Napoli, Inter e Milan: il campionato non esce da queste quattro. Vedo la Juventus più indietro, non solo in termini di classifica. Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida: Allegri sta facendo un ottimo lavoro, avevo pochi dubbi al riguardo, lui è uno che sa stare nelle grandi squadre".

Non solo la sfida di domani sera a San Siro, Falcao ha parlato anche del VAR nel sua intervista a 'Il Corriere della Sera': "Beh, avrei vinto almeno uno scudetto in più se ci fosse stato ai miei tempi. Il gol annullato a Turone è scandaloso ancora oggi".

Falcao ha parlato anche dell'ex Milan Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Ecco il suo pensiero: "Ogni tanto parliamo e scherziamo. Qui ha un seguito incredibile, la gente è con lui. Può vincere il Mondiale".

