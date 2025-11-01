Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma in vista della partita di domani sera contro il Milan. Le sue parole sulla lotta Scudetto: "Roma, Napoli, Inter e Milan: il campionato non esce da queste quattro. Vedo la Juventus più indietro, non solo in termini di classifica. Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida: Allegri sta facendo un ottimo lavoro, avevo pochi dubbi al riguardo, lui è uno che sa stare nelle grandi squadre".