Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma alla vigilia della partita contro il Milan di Serie A. Ecco le sue parole sul campionato e non solo a 'Il Corriere della Sera'
Paulo Roberto Falcao ha parlato della sua Roma in vista della partita di domani sera contro il Milan. Le sue parole sulla lotta Scudetto: "Roma, Napoli, Inter e Milan: il campionato non esce da queste quattro. Vedo la Juventus più indietro, non solo in termini di classifica. Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida: Allegri sta facendo un ottimo lavoro, avevo pochi dubbi al riguardo, lui è uno che sa stare nelle grandi squadre".
Non solo la sfida di domani sera a San Siro, Falcao ha parlato anche del VAR nel sua intervista a 'Il Corriere della Sera': "Beh, avrei vinto almeno uno scudetto in più se ci fosse stato ai miei tempi. Il gol annullato a Turone è scandaloso ancora oggi".