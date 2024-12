Milan-Genoa, Falcao: “Ecco qual è, per me, la cosa più importante”

Queste sono state le parole di Falcao a Sky Calcio Club: "L'importante non è solo attaccarsi alla maglia, è nel momento lì amare la squadra, rispettare la gente, i tifosi che si aspettano sempre qualcosa di più. La cosa importante è quello che tu puoi dare, non è solo una questione di rispettare la maglia. Amare la società per cui tu stai lavorando, per cui tu stai giocando. E questa per me è la cosa fondamentale".