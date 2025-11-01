Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Leao è tornato ad allenarsi in gruppo ieri a Milanello. Gimenez, si legge, molto probabilmente non ci sarà contro la Roma: possibile che il portoghese giochi con Nkunku in attacco. Allegri dovrebbe valutare oggi se schierare Rafa dal primo minuto, con i segnali arrivati confortanti. Sarebbe la prima volta dal primo minuto per la coppia Leao-Nkunku. Come scrive il quotidiano, il Milan ha sofferto molto il pressing dell'Atalanta e contro la Roma le cose potrebbero non cambiare. La squadra di Gasperini ha l’indice PPDA, che misura la pressione sulla manovra avversaria, più basso della Serie A. In sostanza, è la squadra che pressa di più in campionato.