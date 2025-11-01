Milan-Roma, Leao ha recuperato dopo il problema all'anca contro l'Atalanta. Rafa dovrebbe giocare da titolare in coppia con Nkunku. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Leao è tornato ad allenarsi in gruppo ieri a Milanello. Gimenez, si legge, molto probabilmente non ci sarà contro la Roma: possibile che il portoghese giochi con Nkunku in attacco. Allegri dovrebbe valutare oggi se schierare Rafa dal primo minuto, con i segnali arrivati confortanti. Sarebbe la prima volta dal primo minuto per la coppia Leao-Nkunku. Come scrive il quotidiano, il Milan ha sofferto molto il pressing dell'Atalanta e contro la Roma le cose potrebbero non cambiare. La squadra di Gasperini ha l’indice PPDA, che misura la pressione sulla manovra avversaria, più basso della Serie A. In sostanza, è la squadra che pressa di più in campionato.
Milan-Roma, spazio a Leao e Nkunku
Le cose potrebbero cambiare con Dybala e Soulé in campo insieme e il Milan potrebbe avere più occasioni per il palleggio. La rosea racconta anche i precedenti di Leao con la Roma: nell’anno dello scudetto, per esempio, il gol segnato a Rui Patricio lanciò Rafa verso una seconda parte di stagione straordinaria rendendolo l'MVP del campionato.