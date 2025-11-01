'Il Corriere dello Sport' parla del Milan con gli assenti al momento: senza Pulisic e Rabiot i rossoneri fanno più fatica. Nonostante le assenze pesanti di due campioni di questo livello, i rossoneri non hanno comunque perso. Senza Rabiot e Pulisic, si legge, il Milan fa più fatica a portare i punti a casa. Oltre alla sconfitta all’esordio contro la Cremonese, partita giocata senza Rabiot, i rossoneri contano una vittoria (2-1 alla Fiorentina) e i due pareggi contro Pisa (2-2) e Atalanta (1-1). Quello che cambia sono i gol subiti.
Milan, senza Rabiot e Pulisic il Diavolo fatica, specialmente per quanto riguarda il dato dei gol subiti. Ecco quando possono rientrare. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'
Con Pulisic e Rabiot in campo, si legge, il Milan ha subito solo il gol contro il Napoli da calcio di rigore. Senza, i gol subiti salgono a quattro. I due, si legge, hanno svolto ieri un allenamento personalizzato sul campo e, dunque, non contano alcuna seduta con i compagni in vista della sfida di domani.
Secondo il quotidiano, entrambi potrebbero tornare tra la lista dei convocati per la partita tra il Parma e il Milan.
