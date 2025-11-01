Pianeta Milan
Milan, senza Rabiot e Pulisic il Diavolo fatica, specialmente per quanto riguarda il dato dei gol subiti. Ecco quando possono rientrare. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
'Il Corriere dello Sport' parla del Milan con gli assenti al momento: senza Pulisic e Rabiot i rossoneri fanno più fatica. Nonostante le assenze pesanti di due campioni di questo livello, i rossoneri non hanno comunque perso. Senza Rabiot e Pulisic, si legge, il Milan fa più fatica a portare i punti a casa. Oltre alla sconfitta all’esordio contro la Cremonese, partita giocata senza Rabiot, i rossoneri contano una vittoria (2-1 alla Fiorentina) e i due pareggi contro Pisa (2-2) e Atalanta (1-1). Quello che cambia sono i gol subiti.

Con Pulisic e Rabiot in campo, si legge, il Milan ha subito solo il gol contro il Napoli da calcio di rigore. Senza, i gol subiti salgono a quattro. I due, si legge, hanno svolto ieri un allenamento personalizzato sul campo e, dunque, non contano alcuna seduta con i compagni in vista della sfida di domani.

Secondo il quotidiano, entrambi potrebbero tornare tra la lista dei convocati per la partita tra il Parma e il Milan

