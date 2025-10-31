Milan-Roma, i rossoneri devono ripartire dopo i due pareggi contro Atalanta e Pisa. Non una sfida facile visto che il Diavolo affronterà al momento una squadra in grande forma e in testa al campionato con il Napoli. Buone notizie finalmente dall'infermeria visto che Jashari, Estupinan e Leao sono recuperati per la gara di San Siro.