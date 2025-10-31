Milan-Roma, dopo le ultime notizie positive su Leao, probabile che il portoghese possa giocare dal primo minuto contro i giallorossi. Ecco le ultime novità
Milan-Roma, i rossoneri devono ripartire dopo i due pareggi contro Atalanta e Pisa. Non una sfida facile visto che il Diavolo affronterà al momento una squadra in grande forma e in testa al campionato con il Napoli. Buone notizie finalmente dall'infermeria visto che Jashari, Estupinan e Leao sono recuperati per la gara di San Siro.
Milan-Roma, Leao probabilmente titolare
—
Come riportato da sito di Gianluca Di Marzio, Leao ha pienamente recuperato dal suo problema all'anca subito contro l'Atalanta. Il portoghese, che oggi si è allenato in gruppo. Se non ci dovessero essere complicazioni, l'intenzione di Allegri sarebbe quella di metterlo tra i titolari nella formazione anti Roma. Al suo fianco Nkunku. In questo caso, si legge, probabile che Loftus-Cheek possa giocare a centrocampo al posto di Ricci.