Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Leao con Nkunku? I dubbi di formazione per Milan-Roma. C’è un’altra strada possibile in attacco

FORMAZIONI

Leao con Nkunku? I dubbi di formazione per Milan-Roma. C’è un’altra strada possibile in attacco

Leao titolare in Milan-Roma: Allegri ha le idee chiare sulla formazione? Due opzioni
Milan-Roma, dopo le ultime notizie positive su Leao, probabile che il portoghese possa giocare dal primo minuto contro i giallorossi. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Roma, i rossoneri devono ripartire dopo i due pareggi contro Atalanta e Pisa. Non una sfida facile visto che il Diavolo affronterà al momento una squadra in grande forma e in testa al campionato con il Napoli. Buone notizie finalmente dall'infermeria visto che Jashari, Estupinan e Leao sono recuperati per la gara di San Siro.

Milan-Roma, Leao probabilmente titolare

—  

Come riportato da sito di Gianluca Di Marzio, Leao ha pienamente recuperato dal suo problema all'anca subito contro l'Atalanta. Il portoghese, che oggi si è allenato in gruppo. Se non ci dovessero essere complicazioni, l'intenzione di Allegri sarebbe quella di metterlo tra i titolari nella formazione anti Roma. Al suo fianco Nkunku. In questo caso, si legge, probabile che Loftus-Cheek possa giocare a centrocampo al posto di Ricci.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: San Siro: Milan e Inter creeranno una Newco, ecco chi saranno i due CEO >>>

L'altra soluzione, si legge, potrebbe essere quella di mettere dal primo minuto uno tra Nkunku e Loftus-Cheek in panchina per avere un cambio offensivo dalla panchina, visto che Gimenez non dovrebbe farcela. Vedremo quali saranno le scelte di formazione di Allegri.

Leggi anche
Atalanta-Milan, probabili formazioni: Allegri sceglie la punta. Novità sugli infortuni
Atalanta-Milan, probabili formazioni: spazio a Tomori in difesa. In attacco c’è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA