La buona notizia, però, è che sia l'ex Bruges sia il laterale mancino ecuadoriano Pervis Estupinan, classe 1998, torneranno ad allenarsi in gruppo domani, agli ordini dell'allenatore Allegri. Potrebbero già dunque essere a disposizione per Milan-Roma di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.