Milan, novità da Milanello per mister Allegri: le ultime sui rientri di Jashari ed Estupinan

Allenamento oggi per il Milan di Massimiliano Allegri a Milanello, ma le buone notizie per il Diavolo arrivano dagli infortunati Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Entrambi, infatti, sono prossimi al rientro in gruppo con i compagni. Il punto
Il Milan di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi, questa mattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello, all'indomani del pareggio (1-1) alla 'New Balance Arena' di Bergamo contro l'Atalanta di Ivan Jurić. I giocatori del Diavolo hanno effettuato un lavoro di scarico in palestra.

Milan, domani Jashari ed Estupinan in gruppo!

Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni classe 2002, fermo da fine agosto per una frattura composta del perone destro per uno scontro in allenamento con Santiago Giménez, ha svolto una seduta di lavoro personalizzato con lo staff tecnico.

La buona notizia, però, è che sia l'ex Bruges sia il laterale mancino ecuadoriano Pervis Estupinan, classe 1998, torneranno ad allenarsi in gruppo domani, agli ordini dell'allenatore Allegri. Potrebbero già dunque essere a disposizione per Milan-Roma di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

In occasione della 10^ giornata della Serie A 2025-2026, però, non si rivedranno né Adrien RabiotChristian Pulisic. Per entrambi l'appuntamento con il rientro in campo è rinviato a dopo la sosta Nazionali di novembre.

