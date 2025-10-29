La buona notizia, però, è che sia l'ex Bruges sia il laterale mancino ecuadoriano Pervis Estupinan, classe 1998, torneranno ad allenarsi in gruppo domani, agli ordini dell'allenatore Allegri. Potrebbero già dunque essere a disposizione per Milan-Roma di domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.
In occasione della 10^ giornata della Serie A 2025-2026, però, non si rivedranno né Adrien Rabiot né Christian Pulisic. Per entrambi l'appuntamento con il rientro in campo è rinviato a dopo la sosta Nazionali di novembre.
